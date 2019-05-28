إسرائيل تحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلالت حولت إلى حساب السلطة الفلسطينية مبلغ 660 مليون شيكل (183 مليون دولار)، سراً ودون علمها، لافتةً إلى أن ذلك للحيلولة دون منع الانهيار الاقتصادي.





وأوضحت القناة، أن إسرائيل حاولت التحايل على السلطة الفلسطينية وكانت تأمل أن تبتلع السلطة هذه الخدعة وأن تحل مشكلتها الاقتصادية، إلا أنه وبعد عدة أيام طلبت السلطة من البنوك إعادة الأموال إلى إسرائيل ورفضت استلامها منقوصة، وهو ما تم بالفعل.







وأضافت القناة، أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي موشي كحلون اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتباحثا في خطورة الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وأكدت القناة، أن هناك خشية في إسرائيل من انهيار السلطة بسبب رفضها استلام الأموال منقوصة، مؤكدة أن الأزمة مستمرة وأن القلق الإسرائيلي يتفاقم خوفاً من انهيار السلطة.