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السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر القضاء الكويتي، اليوم الاثنين، حكما بسجن الناشط والمغرد، مساعد المسيليم، مدة خمس سنوات على خلفية قضية يتهم في إطارها بالإساءة إلى دولة الإمارات.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن محكمة ‏الجنايات الكويتية قضت بحبس المسيليم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار، عن تهمة القيام "بعمل عدائي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والعيب بالذات الأميرية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف".

وأوضحت النيابة العامة بأن المتهم نشر عبارات من شأنها تعريض علاقة الكويت مع دولة صديقة للقطع، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وهذا الحكم ليس الأول بحق المسيليم، المقيم حاليا في سويسرا، إذ تبلغ المدة العامة لحبسه، وفقا لقرار القضاء الكويتي، 50 عاما، بينها الحكم الصادر عام 2016 بسجنه بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خلال مقطع فيديو مصور.

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