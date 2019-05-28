دولي

ظريف: لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية لأنها حرام

ظريف: لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية لأنها حرام
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية لأنها حرام وفقاً لفتوى المرشد، لافتاًُ إلى أن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تصريحاته" ستثبت سعيه لتأجيج التوتر في المنطقة من عدمه.

وأضاف ضريف، عبر "تويتر": "الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه السعودية والإمارات وإسرائيل يؤجج التوتر في المنطقة ويضر بالشعب الإيراني"، مؤكداً أن بلاده لا تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وفقاً لفتوى المرشد".

وأضاف ظريف: "آية الله علي خامنئي قال منذ فترة طويلة إننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية - بإصدار فتوى تحرمها. إن الإرهاب الاقتصادي (الأمريكي) يضر الشعب الإيراني ويسبب توترا في المنطقة".

وأصدر خامنئي عام 2003 فتوى حرم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل، وبعد عامين أعلنتها الحكومة الإيرانية في بيان رسمي خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. واعتبر الرئيس حسن روحاني هذه الفتوى أكبر ضمان لطموحات إيران السلمية في أبحاثها النووية.

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