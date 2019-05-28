شؤون فلسطينية

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق
حركة المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حول بدء حوار فلسطيني لبناني جاد ومعمق حول قضية اللاجئين وسبل التصدي لـ (صفقة القرن).

وأكدت الحركة أن تواجد اللاجئين الفلسطينيين في أماكن الشتات هو أمر مؤقت الى حين عودتهم الى ديارهم وقراهم التي هُجروا منها.

وأشارت إلى أن دعوة نصر الله تحتم على جميع الأطراف إلتقاطها، واتخاذ استراتيجية اسلامية وعربية وفلسطينية لإسقاط صفقة القرن.

وشدد على ضرورة احترام الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين لحق شعبنا في العيش بكرامة وانسانية، وتوفير سبل الحياة الكريمة واحترام الحقوق الانسانية له.

ودعت الدول العربية والاسلامية الى عدم المشاركة في الندوة الاقتصادية بالبحرين والا تكون المشاركة العربية غطاء لبيع قضية فلسطين والتخلي عنها.

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