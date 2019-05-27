شؤون فلسطينية

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث: إن كافة الجاليات الفلسطينية، تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين، مشدداً على أنها لا تكتفي بالبيانات؛ إنما تواصل حراكها الداخلي في كل قُطر ومدينة تعمل فيها، مؤكداً أنه لن يحضر المؤتمر فلسطيني واحد.

وأوضح شعث، لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الصين وروسيا، أعلنتا عدم مشاركتهما في المؤتمر، الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس النواب الألماني حول حركة المقاطعة الفلسطينية (BDS) والمطالبة بمقاطعتها، أكد شعث، أن المغتربين في ألمانيا، تصدوا لهذا القرار، وأن الحكومة الألمانية، أعلنت أنها ما زالت ملتزمة بكافة مواقفها السابقة تجاه القضية الفلسطينية.

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