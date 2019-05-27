شؤون فلسطينية

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع عدد من الجهات المانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع عدد من الجهات المانحة
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين برام الله، اتفاقيات في مجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع عدد من الجهات المانحة.

ووقع الاتفاقية الاولى من الجانب الفلسطيني وزير العمل نصري ابو جيش، مع القنصل البلجيكي العام في القدس دانييلي هافين، وتنص الاتفاقية على تطوير وتنمية المهارات لدى الشباب الفلسطيني، من أجل تهيئتهم لسوق العمل، وتشمل كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتبلغ قيمة الاتفاقية حوالي أربعة ملايين يورو على ثلاث سنوات.

أما بخصوص الاتفاقية الثانية، فقد وقعها وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الاقصى، بشأن دعم قطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة 12 مليون دولار، بهدف انشاء وتجهيز وتأثيث وتوسعة ابنية مدرسية.

ووقع الاتفاقية الثالثة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الاقصى، بشأن مشاريع بنى تحتية في مدينة القدس بقيمة خمسة ملايين دولار، حيث تشمل المشاريع تعبيد وتهيئة طرق وشوارع ومداخل بطول حوالي 40 كم، بالاضافة الى مشاريع شبكات صرف صحي ومياه وقنوات تنظيم حركة مياه الأمطار، وتوسيع شبكات الإنارة في 29 بلدة في محافظة القدس.



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