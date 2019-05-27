سياسي أسباني يُهاجم نجل نتنياهو

هاجم سانتياغو أباسكال، زعيم حزب "بوكس" اليميني الإسباني المتطرف، يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بالجاهل والتافه.





يأتي ذلك، على إثر نشر نجل نتنياهو تغريدة على تويتر اقترح فيها على العرب والمسلمين تحرير سبتة ومليلة قبل تحرير فلسطين.

وكان يائير نتنياهو، قد تساءل ساخرا على تويتر: "أعزائي العرب والمسلمين. هل تريدون تحرير الأراضي العربية والإسلامية المحتلة؟".

رام الله - دنيا الوطنوكتب أباسكال على تويتر في رده على يائير: "أنت جاهل وتافه وتلحق ضرراً جسيما بقضيتك"، متهماً إياه بتشجيع "الغزو الإسلامي" في إسبانيا.وتابع أباسكال: "قبل تشجيع الغزو الإسلامي على وطننا، يجب أن تعرف القليل عن تاريخنا، لقد تم غزو إسبانيا من قبل الإسلاميين واسترجعناها بعد ثمانية قرون".