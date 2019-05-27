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مقتل عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة

مقتل عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي جندي سوري مصرعه، وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي استهدف آلية عسكرية في مدينة القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وأوضحت وكالة (سانا) للأنباء، أن إسرائيل أطلقت صاروخاً على تل الشعار بالقنيطرة، مشيرةً إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل جندي سوري وإصابة آخر بجراح.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، إن مقاتلاته أغارت على الموقع الذي أطلقت منه النيران في القنيطرة، مشيراً إلى أنه قصف مضادات سورية أطلقت صواريخ تجاه طائرات حربية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: إنه ‏في وقت سابق من هذا المساء تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه مقاتلة إسرائيلية كانت تحلق بشكل اعتيادي شمال البلاد.

وأضافت المتحدث: "قذيفة المضادات السورية سقطت داخل ‎سوريا، المقاتلة استكملت مهمتها حسب ما هو مخطط لها، وردًّا على ذلك قصف الجيش الإسرائيلي المنصة التي أطلقت منها النيران المضادة".

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