دولي

شاهد: نجل نتنياهو يسخر من المسلمين ويوجه رسالة للعرب

شاهد: نجل نتنياهو يسخر من المسلمين ويوجه رسالة للعرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سخر نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير، من دعوات المسلمين والعرب لتحرير فلسطين، موجهاً نصيحة بالانطلاق من تحرير شمال المغرب، حيث تخضع عدد من المدن والجزر للاحتلال الإسباني.

جاء ذلك، اليوم الاثنين، تغريدة نشرها يائير نتنياهو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال يائير: "أعزائي العرب والمسلمين، أتريدون تحرير أراض عربية وإسلامية؟ من هنا تكون البداية الجيدة"، وذيل تغريدته بخريطة لشمال المغرب، تظهر عدد من المدن والجزر المغربية التي تخضع للحكومة الإسبانية.

ووجه يائير الذي يبلغ من العمر 27 سنة، كلامه بعد ذلك للإسبان، قائلا: "أنا أتحدث عن أراض متنازع عليها تحكمها إسبانيا وهي موجودة في أرض المغرب، لماذا هذه المعاداة للسامية؟ أنا لا أرى إسرائيل مخطئة أبدا". 

وتابع: "أيها الشعب الإسباني، أراكم جميعا مستائين. سبتة ومليلية هما منطقتان صغيرتان تملكهما وراء البحر في قارة أخرى".

وأضاف: "تخيل الآن ما نشعر به عندما تدعو حكومتك إسرائيل إلى التخلي عن الضفة الغربية، وهي معقل اليهود ومكان ميلادهم منذ أكثر من 3000 عام (في الكتاب المقدس راجعها)".

وأضاف: "دعونا نبرم صفقة، لن نمول المنظمات غير الحكومية في بلدك التي تدعوكم إلى التخلي عن سبتة ومليلية، وسوف تتوقفون بالمقابل عن تمويل المنظمات غير الحكومية في بلدنا التي تدعونا إلى التخلي عن الضفة الغربية".

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