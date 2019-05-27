أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب





وقال: إن محيطنا الخليجي والحفاظ على ما تحقق في إطار مجلس التعاون يعدّ الضمانة في مواجهة المخاطر.











رام الله - دنيا الوطنقال أمير دولة الكويت الصباح الجابر الصباح اليوم الاثنين: إن التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر، مشدداً على أننا "سنقف بوجه كل من يحاول إثارة النعرات".وأضاف أمير الكويت في خطاب متلفز: أن "وطننا أمانة بأعناقنا جميعا ويتطلب الوفاء والإخلاص له"، مشيراً إلى أنه يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام.