أول مسلم يترشح لرئاسة وزراء بريطانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ترشحه لمنصب رئيس وزراء البلاد وزعامة حزب المحافظين، بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي نيتها الاستقالة أوائل الشهر المقبل.وقال جاويد، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "أنا أترشح لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الوزراء، ورسالتي ببساطة هي إعادة بناء الثقة وإيجاد الوحدة وخلق فرص جديدة لبلدنا".وأضاف الوزير: "كما أظهرت نتائج الأمس (التصويت في الانتخابات الأوروبية)، ينبغي علينا التحرك وتنفيذ عملية بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) لضمان تجدد الثقة في ديمقراطيتنا".وشغل جاويد عدداً من المناصب في الحكومة وحقق نتائج طيبة في استطلاعات لآراء أعضاء الحزب، وهو من أصل باكستاني، ويعلق جاويد في مكتبه صورة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر، حسب "رويترز".وصوت جاويد للبقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 لكنه كان يعتبر في السابق من المشككين في الاتحاد الأوروبي.وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل الشهر المقبل مما أطلق شرارة سباق على المنصب من المرجح أن يسعى من سيفوز به إلى انفصال أكثر حسما مع الاتحاد الأوروبي.