شاهد: نجل مبارك يرد على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والد لمصر

رام الله - دنيا الوطن

رد نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، علاء، على طلب أحد المصريين له بالاعتذار عن فترة حكم والده التي استمرت ثلاثين عاماً.





وقال علاء، عبر (تويتر): إن أهم شيء في الإنسان هو أن تكون نيته صالحة وقصده سليم.



وقال المواطن المصري لعلاء: "نصيحتي لكم في العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التي قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا".ليرد عليه علاء مبارك بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطيء، وارجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".