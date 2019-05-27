دولي

وجه رسالة لـ "ليبرمان".. نتنياهو: لا يوجد سبب لجر "البلاد" لانتخابات غير ضرورية

وجه رسالة لـ "ليبرمان".. نتنياهو: لا يوجد سبب لجر "البلاد" لانتخابات غير ضرورية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه لا يوجد سبب لجر "البلاد" إلى انتخابات غير ضرورية، وما زال هناك وقت لمنعها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين: "لسوء الحظ حتى هذه اللحظة لم أنجح في إقناع ليبرمان"، داعياً إياه بإعادة النظرفي موقفه.

وتابع: ما زال هناك 48 ساعة أخرى، يمكننا أن نحقق أشياء كثيرة خلالها، من الممكن دعم إرادة الناخب لتشكيل حكومة يمينية قوية، وتحقيق الاستقرار والحكم الجيد لـ (دولة إسرائيل).

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أمله أن "يعود الجميع إلى رشدهم ويفعلوا الشيء الصحيح".

وكان (كنيست) الإسرائيلي، صوّت اليوم الإثنين، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وإجراء انتخابات جديدة.

أخبار ذات صلة

ترامب يُعلق على خلافات نتنياهو وليبرمان

ترامب يُعلق على خلافات نتنياهو وليبرمان

الكنيست يصوّت بالموافقة على حل نفسه

الكنيست يصوّت بالموافقة على حل نفسه

الانتخابات الأوروبية.. تقدم اليمين في فرنسا واليونان وحزب &#34;بريكسيت&#34; في بريطانيا

الانتخابات الأوروبية.. تقدم اليمين في فرنسا واليونان وحزب "بريكسيت" في بريطانيا

ترامب: أتوقع تطورات جيدة في ملف كوريا الشمالية وكيم رجل ذكي جدا

ترامب: أتوقع تطورات جيدة في ملف كوريا الشمالية وكيم رجل ذكي جدا

اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين

اغتيال مستشار رئيس وزراء أفغانستان على أيدي مجهولين

انتخابات مبكرة للكنيست الإسرائيلي في سبتمبر المقبل

انتخابات مبكرة للكنيست الإسرائيلي في سبتمبر المقبل

اليوم.. نتنياهو يستعد لطرح قانون لحل الكنيست.. وليبرمان سيؤيد الاقتراح

اليوم.. نتنياهو يستعد لطرح قانون لحل الكنيست.. وليبرمان سيؤيد الاقتراح

إيران تُخطط لبناء قاعدة عسكرية على الساحل السوري

إيران تُخطط لبناء قاعدة عسكرية على الساحل السوري

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

&#34;ممنوعون من الحياة&#34; تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

"ممنوعون من الحياة" تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة