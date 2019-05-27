وجه رسالة لـ "ليبرمان".. نتنياهو: لا يوجد سبب لجر "البلاد" لانتخابات غير ضرورية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه لا يوجد سبب لجر "البلاد" إلى انتخابات غير ضرورية، وما زال هناك وقت لمنعها.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين: "لسوء الحظ حتى هذه اللحظة لم أنجح في إقناع ليبرمان"، داعياً إياه بإعادة النظرفي موقفه.وتابع: ما زال هناك 48 ساعة أخرى، يمكننا أن نحقق أشياء كثيرة خلالها، من الممكن دعم إرادة الناخب لتشكيل حكومة يمينية قوية، وتحقيق الاستقرار والحكم الجيد لـ (دولة إسرائيل).وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن أمله أن "يعود الجميع إلى رشدهم ويفعلوا الشيء الصحيح".وكان (كنيست) الإسرائيلي، صوّت اليوم الإثنين، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وإجراء انتخابات جديدة.