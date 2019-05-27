كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبلة

من المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس في القمتين الاسلامية والعربية الطارئة اللتين ستعقدان في السعودية نهاية الشهر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنوقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، إن الرئيس عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها السعودية يوم الخميس المقبل والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشأتها حيث من المقرر ان يلقي سيادته كلمة تعبر عن وقوف فلسطين وتضامنها إلى جانب السعودية والدول العربية أمام الاعتداءات التي تتعرض لها.وأضاف الخالدي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرئيس عباس سيلتقي على هامش القمة عدداً من قادة ورؤساء الدول العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطنية.وفيما يتعلق بالقمة الاسلامية، أوضح الخالدي، أن القضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي على جدول اعمال القمة والتي ستؤكد على رفض جميع الاجراءات التي اتخذتها واشنطن حول القدس واللاجئين والاستيطان والجولان واي اجراءات او خطط من الممكن ان تمس بحقوق شعبنا، مشيرا الى كلمة هامة للرئيس خلال افتتاح اعمالها يوم الجمعة القادم.ولفت الخالدي الى قرار مقترح من دولة فلسطين الى القمة برفض صفقة القرن كما تم رفض خطواتها وبما فيها الندوة الاقتصادية في البحرين التي تم رفضها من القيادة ومنظمة التحرير والقطاع الخاص ورجال الاعمال بشكل كلي ونهائي.واشار الخالدي الى ان القمة الاسلامية ستطالب بتطبيق جميع قرارات مجلس الامن وابرزها قرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما ستتطرق الى القرصنة الاسرائيلية لاموال الضرائب واهمية دعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتوفير شبكة الامان المالية والتمكين الاقتصادي للسلطة الوطنية.الى ذلك، نوه الخالدي الى عقد مؤتمر هام في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر المقبل لحشد الدعم المالي والتمويل لوكالة الاونروا، لافتا الى ان القيادة ستدعو كافة الدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في هذا المؤتمر لما له من اهمية كبرى على صعيد مواصلة عملها واداء دورها في تقديم الخدمات الاساسية للاجئين.