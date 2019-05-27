عاجل

  • أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر

  • د. ابو هولي: الادارة الامريكية تبيع الأوهام للعالم باقتراحها إعادة بناء مخيمات اللاجئين بالضفة

شؤون فلسطينية

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبلة

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبلة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يشارك الرئيس محمود عباس في القمتين الاسلامية والعربية الطارئة اللتين ستعقدان في السعودية نهاية الشهر الجاري.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، إن الرئيس عباس سيرأس وفد فلسطين في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها السعودية يوم الخميس المقبل والتي ستبحث التضامن مع المملكة جراء أي اعتداءات على أمنها ومنشأتها حيث من المقرر ان يلقي سيادته كلمة تعبر عن وقوف فلسطين وتضامنها إلى جانب السعودية والدول العربية أمام الاعتداءات التي تتعرض لها.

وأضاف الخالدي، لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرئيس عباس سيلتقي على هامش القمة عدداً من قادة ورؤساء الدول العربية لبحث مستجدات القضية الفلسطنية.

وفيما يتعلق بالقمة الاسلامية، أوضح الخالدي، أن القضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي على جدول اعمال القمة والتي ستؤكد على رفض جميع الاجراءات التي اتخذتها واشنطن حول القدس واللاجئين والاستيطان والجولان واي اجراءات او خطط من الممكن ان تمس بحقوق شعبنا، مشيرا الى كلمة هامة للرئيس خلال افتتاح اعمالها يوم الجمعة القادم.

ولفت الخالدي الى قرار مقترح من دولة فلسطين الى القمة برفض صفقة القرن كما تم رفض خطواتها وبما فيها الندوة الاقتصادية في البحرين التي تم رفضها من القيادة ومنظمة التحرير والقطاع الخاص ورجال الاعمال بشكل كلي ونهائي.  

واشار الخالدي الى ان القمة الاسلامية ستطالب بتطبيق جميع قرارات مجلس الامن وابرزها قرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما ستتطرق الى القرصنة الاسرائيلية لاموال الضرائب واهمية دعم موازنة الحكومة الفلسطينية وتوفير شبكة الامان المالية والتمكين الاقتصادي للسلطة الوطنية.

الى ذلك، نوه الخالدي الى عقد مؤتمر هام في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر المقبل لحشد الدعم المالي والتمويل لوكالة الاونروا، لافتا الى ان القيادة ستدعو كافة الدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في هذا المؤتمر لما له من اهمية كبرى على صعيد مواصلة عملها واداء دورها في تقديم الخدمات الاساسية للاجئين.

أخبار ذات صلة

&#34;الإعلام&#34;: حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لكافة &#34;الخطوات السوداء&#34;

"الإعلام": حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لكافة "الخطوات السوداء"

قطر توفد فريقاً فنياً لغزة لمناقشة تشغيل خط (161) حل أزمة الكهرباء

قطر توفد فريقاً فنياً لغزة لمناقشة تشغيل خط (161) حل أزمة الكهرباء

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

&#34;ممنوعون من الحياة&#34; تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

"ممنوعون من الحياة" تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

&#34;ممنوعون من الحياة&#34; تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

"ممنوعون من الحياة" تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة