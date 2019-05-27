الكنيست يصوّت بالموافقة على حل نفسه

صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه.



وقالت القناة 12: تمت الموافقة على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 65 مع إلى 43 ضد.



ومن المقرر أن يلقي نتنياهو، مساء اليوم، خطابًا، للحديث عن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.



جاء ذلك بعد تعذر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الوصول إلى الرقم الذهبي، القادر على تشكيل حكومة جديدة وهو الرقم 71.



وكانت صحيفة (هآرتس)، أكدت في وقت سابق، أن المعارضة، تعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء، بأنه يعتزم حل الكنيست، إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، تهدف إلى الضغط على أفيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية، كي يظهروا مرونة، ويوقعوا اتفاقات الائتلاف.



وقال أعضاء في أحزاب (أزرق- أبيض)، و(العمل) و(ميرتس)، أمس الأحد: إنه إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح، فإنهم يفضلون إعطاء فرصة؛ لتشكيل حكومة بديلة على حل الكنيست.



رام الله - دنيا الوطن