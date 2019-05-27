عاجل

  • أمير الكويت: وطننا أمانة بأعناقنا جميعا ويتطلب الوفاء والإخلاص له

  • أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر

  • د. ابو هولي: الادارة الامريكية تبيع الأوهام للعالم باقتراحها إعادة بناء مخيمات اللاجئين بالضفة

شؤون فلسطينية

قطر توفد فريقاً فنياً لغزة لمناقشة تشغيل خط (161) حل أزمة الكهرباء

قطر توفد فريقاً فنياً لغزة لمناقشة تشغيل خط (161) حل أزمة الكهرباء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر ستوفد فريقاً فنياً قطرياً إلى الأراضي الفلسطينية لمناقشة التفاصيل الفنية وآليات تشغيل خط (161) لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي، في تصريح صحفي، الاثنين، أن الفريق الفني المقرر وصوله لغزة بعد عيد الفطر مباشرة، سيجري مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي.

يذكر أن العمادي، أكد في تصريحات سابقة أن الدوحة مستمرة في جهودها لحل مشكلة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، سعياً منها في التخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

أخبار ذات صلة

&#34;الإعلام&#34;: حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لكافة &#34;الخطوات السوداء&#34;

"الإعلام": حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لكافة "الخطوات السوداء"

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبلة

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبلة

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

&#34;ممنوعون من الحياة&#34; تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

"ممنوعون من الحياة" تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

محاكم الاحتلال تمنح الحصانة الكاملة لجنودها بعد قتل الفلسطينيين

&#34;ممنوعون من الحياة&#34; تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

"ممنوعون من الحياة" تقرير جديد للأورومتوسطي يوثق 130 انتهاكًا ضد الفلسطينيين بالقدس

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة