قطر توفد فريقاً فنياً لغزة لمناقشة تشغيل خط (161) حل أزمة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن دولة قطر ستوفد فريقاً فنياً قطرياً إلى الأراضي الفلسطينية لمناقشة التفاصيل الفنية وآليات تشغيل خط (161) لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.وأوضح السفير العمادي، في تصريح صحفي، الاثنين، أن الفريق الفني المقرر وصوله لغزة بعد عيد الفطر مباشرة، سيجري مناقشات مع الأطراف المعنية لبحث آليات تشغيل خط الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي.يذكر أن العمادي، أكد في تصريحات سابقة أن الدوحة مستمرة في جهودها لحل مشكلة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، سعياً منها في التخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.