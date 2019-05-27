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شؤون فلسطينية

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

فلسطين تستعرض تنفيذها لأحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
أنهت دولة فلسطين ممثلة برئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور أحمد البراك وعضوية فريق الخبراء المكون من مدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة أ. سعيد شحادة ومدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. رشا عمارنة ورئيس نيابة جرائم الفساد أ. مصطفى فرحان والقاضي بلال أبو هنطش إستعراض تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والخامس من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

ويركز الفصل الثاني من الإتفاقية على الوقاية من الفساد، فيما يختص الفصل الخامس بإسترداد الموجودات.

وقد أعدت دولة فلسطين لهذا الإستعراض من خلال تقييم ذاتي أوضح التشريعات الفلسطينية المنسجمة مع متطلبات الإتفاقية ومدى تطبيقها.

وإستعرضت دولة فلسطين الفصلين الثاني والخامس امام دولة ماليزيا ودولة بوركينافاسو، حيث قامت الدولتين بإستعراض مدى إلتزام دولة فلسطين بمتطلبات إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكانت نتائج الإستعراض إيجابية.

واستهل د. براك عقب وصوله الى فيينا بعقد اجتماع مع مندوبية فلسطين لدى الامم المتحدة في فيينا سعادة السفير  صلاح عبد الشافي والسيد ايهاب الغول قنصل دولة فلسطين والسيدة صفاء شبات سكرتير اول ونائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة.

وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الاستعراض تم عقد اجتماعات مع عدد من مسؤلي مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيما يتعلق بمكافحة الفساد حيث التقى د. براك مع السيدة بريجيت سترويل شو وهي القائم بأعمال مدير فرع الفساد والجريمة الاقتصادية والسيد تيم سائل القائم بأعمال وحدة دعم التنفيذ في فرع مكافحة الفساد والجريمة والسيد د. بدر البنا من وحدة الوقاية والجريمة الاقتصادية ومكافحة الفساد حيث تمحورت الاجتماعات حول كيفية التعاون مع مكتب الامم المتحدة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وتم الطلب لتعزيز جهود الامم المتحدة في دعم هيئة مكافحة الفساد والعمل على تقديم الدعم الفتي وتطوير القدرات وتوفير الأنظمة المحوسبة اللازمة لعمل الهيئة وتعزيز وجود الهيئة على المستوى الدولي وسيتم رفع التوصيات والاحتياجات المطلوبة ضمن تقرير استعراض دولة فلسطين في باب المساعدة التقنية والمساعدة القانونية.

ومن جهة اخرى التقى د. براك مع السيد جاروسلاف بيتروسيفتش مدير عام الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وبحث معه سبل الانضمام الى عضوية الأكاديمية وكذلك الاستفادة من البرامج التي تقدمها الأكاديمية في مجالات الوقاية وإنفاذ القانون والخبرات المتوسطة والعالية في مجال مكافحة الفساد والجريمة.

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