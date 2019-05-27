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شؤون فلسطينية

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة

شعث: اجتماع للاشتراكية الدولية قريبا برام الله لبحث صفقة القرن ودعم القيادة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين، ان الاشتراكية الدولية ستعقد اجتماعا لها خلال الفترة المقبلة بمدينة رام الله، لبحث صفقة القرن وسبل دعم الجانب الفلسطيني في مواجهتها.

وأضاف شعث الذي يشغل منصب نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، انه اجرى مشاورات مكثفة مع السكرتير العام للاشتراكية الدولية لويس ايالا ، والذي سيزور فلسطين الاسبوع المقبل، للتباحث في عقد مؤتمر الاشتراكية الدولية لقضايا الشرق الاوسط بمدينة رام الله، بمشاركة مندوبين من اكثر من 45 دولة، للوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في رفض صفقة القرن والسلوك الاميركي الاسرائيلي، تطبيقا لقرارات المؤتمر الاخير للاشتراكية بشأن دعم دولة فلسطين وحركة فتح على جميع المستويات.

وأشار شعث للمواقف المبدئية التي عبرت عنها أحزاب وقوى الاشتراكية الدولية، خلال الاجتماع الاخير للاشتراكية في الدومنيكان في شهر يناير الماضي، وبشكل خاص الحكومات والدول التي تقودها هذه الأحزاب،  برفضها اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتمسكها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. داعيا هذه القوى والأحزاب إلى تطوير دعمها للشعب الفلسطيني وترجمته عمليا بمواصلة الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدول.

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