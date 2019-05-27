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الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة توقيع اتفاق بين اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة واتحاد شركات التأمين لحل الأمور العالقة بينهما، برعاية وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكيلة مع ممثلين عن اتحاد المستشفيات الخاصة واتحاد شركات التأمين، اليوم الاثنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الهدف من الاجتماع كان تقديم التوصيات التي صدرت عن اللجنة المكونة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء من أجل اعتمادها والعمل بها، وفقا لما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن أهم التوصيات التي صدرت عن اللجنة هو أنه لا يجوز تقسيم الوطن إلى "شمال ووسط وجنوب"، في موضوع أسعار الخدمات الطبية والصحية، وأن تكون أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية ثابتة على مستوى الوطن، ووضع هامش للأسعار كحد أدنى وحد أعلى يتم النقاش عليه بين الطرفين، واحتساب الفرق بالتسعيرة بين ما هو مقدم من اتحاد المستشفيات والأسعار المقدمة من اتحاد شركات التأمين.

كما تم اعتماد المعدل الوسطي للأسعار، وتشكيل لجنة مصغرة من وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، واتحاد المستشفيات الخاصة واتحاد شركات التأمين، من أجل وضع الأسعار لاعتمادها.



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