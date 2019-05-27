الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوائر الحكومية لمناسبة عيد الفطر، اعتباراً من صباح الاثنين المقبل 3/6 وحتى مساء الخميس 6/6، أي أربعة أيام، على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه، بدءا من الأحد 9/6.وهنأ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أبناء الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر.