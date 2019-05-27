الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوائر الحكومية لمناسبة عيد الفطر، اعتباراً من صباح الاثنين المقبل 3/6 وحتى مساء الخميس 6/6، أي أربعة أيام، على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه، بدءا من الأحد 9/6.
وهنأ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أبناء الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر.
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن تعطيل الدوائر الحكومية لمناسبة عيد الفطر، اعتباراً من صباح الاثنين المقبل 3/6 وحتى مساء الخميس 6/6، أي أربعة أيام، على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه، بدءا من الأحد 9/6.
وهنأ مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد اشتية، أبناء الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر.
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