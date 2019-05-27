عاجل

  • الحكومة: عطلة عيد الفطر من صباح الاثنين 3/6 وحتى مساء الخميس 6/6

شؤون فلسطينية

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن مواطناً فلسطينياً توفي، بعد تعرضه لحادث سير، وقع مساء اليوم الأحد، على شارع دير شرف غرب مدينة نابلس.

وأشار الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح له، بأن الحادث أسفر كذلك عن اصابة ستة مواطنين آخرين، وصفت حالتان منهم بالحرجة.

أخبار ذات صلة

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

الحكومة تُحدد أيام إجازة عيد الفطر

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

نيابة غزة تُقرر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة).. ونقابة الصحفيين تُحذر حركة حماس

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود بالبيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود بالبيت الأبيض

الهندي: نتعهد بالتسليم بنتائج أي انتخابات مُقبلة.. والنقاش في سلاح المقاومة مرفوض تمامًا

الهندي: نتعهد بالتسليم بنتائج أي انتخابات مُقبلة.. والنقاش في سلاح المقاومة مرفوض تمامًا

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الكيلة: اتفاق بين &#34;المستشفيات الخاصة&#34; وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

الكيلة: اتفاق بين "المستشفيات الخاصة" وشركات التأمين لحل الأمور العالقة

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

تيسير خالد: الادارة الاميركية تتنكر لحقوق الفلسطينيين وتبيعهم أوهاماً حول التنمية

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة