وفاة شخص وإصابة ستة آخرين في حادث سير بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن مواطناً فلسطينياً توفي، بعد تعرضه لحادث سير، وقع مساء اليوم الأحد، على شارع دير شرف غرب مدينة نابلس.
وأشار الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح له، بأن الحادث أسفر كذلك عن اصابة ستة مواطنين آخرين، وصفت حالتان منهم بالحرجة.
أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن مواطناً فلسطينياً توفي، بعد تعرضه لحادث سير، وقع مساء اليوم الأحد، على شارع دير شرف غرب مدينة نابلس.
وأشار الهلال الاحمر الفلسطيني في تصريح له، بأن الحادث أسفر كذلك عن اصابة ستة مواطنين آخرين، وصفت حالتان منهم بالحرجة.
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