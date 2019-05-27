شؤون فلسطينية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود بالبيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود بالبيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني: "إدارة ترامب بأعمالها الخارجة عن القانون الدولي ودعمها لإسرائيل أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض، فهي قد تنكرت لقرارات الشرعية الدولية، ووجهت ضربات شديدة وقاتلة لعملية السلام، ودعمت الاستيطان  واعتدتْ عل حقوق الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك خلال استقبال صبيح اليوم يرافقه عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهم: زهير صندوقة، خالد مسمار، نجيب قدومي، بلال قاسم، عمر حمايل، قاهر صفا، خضر الكوز، مهند الأخرس، لوفد برلماني إندونيسي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي  السيد بابك فهري حمزة، وذلك في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان، وبحضور سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهامشية.

واستعرض صبيح أمام الوفد الإندونيسي ابرز التطورات على الساحة الفلسطينية ميدانيا وسياسيا،  خاصة ما يجرى في مدينة القدس من عدوان وتهويد مستمر للمدنية المقدسة التي هي أمانة في أعناق العرب والمسلمين، وهي أمانة في أعناق الشعب الفلسطيني مثلما هي أمانة  في عنق الشعب الإندونيسي وقيادته وبرلمانه وحكومته، إلى يوم الدين، مضيفا أن واجب الدفاع عنها  خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا واجب علينا وعليكم جمعيا لا يجوز  تأخيره.

وأكد صبيح أن المجلس الوطني الفلسطيني  وكافة مؤسسات دولة فلسطين وفصائلها وقواها موحدين في رفضت ورشة  العمل الاقتصادية التي تنوي دارة ترامب تنظميها في البحرين الشهر المقبل، لأنها ضد السلام، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل الرشى مقابل التنازل عن حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا انه كان على أمريكا والعالم منع إسرائيل من تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بدلا من عقد ورشات اقتصادية بأموال عربية.

وأضاف صبيح أن الإدارة الأمريكية الحالية تنكرت بشكل  صارخ  لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي عندما وجهت ضربات متتالية ومدمرة لعملية السلام ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاحتلال الإسرائيلي ونقلت سفارته اليها، ومرورا بمحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات لصلة، واعترافها بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان حربها المالية على الشعب الفلسطيني، بما فيها وقطع الدعم المالي عنه، ومساعدة إسرائيل على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تصدت لتلك الخطوة العدوانية، وهي ستسمر في رعاية هؤلاء الأبطال ولن  تخلى عنهم أبداً.

وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني متمسك بالسلام وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية والتي أصبحت فيما بعد إسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن ثم إقامة علاقات  طبيعية مع دول إسرائيل، ولا يجوز أن  تقوم أية دولة عربية أو إسلامية بأي  تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ إسرائيل لما عليها من التزامات.

وأكد صبيح للوفد الزائر أن إندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن قضية فلسطين والقدس التي هي أمانة في أعناقنا جمعيا، مشددا على أهمية زيارة الوفد للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مشيدا في الوقت ذاته  بالدعم  الذي تقدمه إندونيسيا لشعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس لنواب الإندونيسي، على موقف بلاده التاريخي والثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي دين في رقاب الشعب الإندونيسي لم يدفع بعد، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد والمزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني .

وأكد على انه منذ تأسيس دولة إندونيسيا عام 1945،  فان الدعم الإندونيسي مستمر، فلا يمكن لأي زعيم أو رئيس إندونيسي إلا أن يدعم فلسطين وشعبها وحريته، وان فلسطين والدفاع عنها هي  محل إجماع بين كل القوى والأحزاب في بلاده، وفلسطين تحتل الوعي الجمعي  لكل أبناء الشعب الإندونيسي.

واعتبر أن صفقة القرن الأمريكية هي صفقة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته وحقه في إنشاء دولته المستقلة، مبديا جاهزية واستعداد إندونيسيا للعمل مع الشعب الفلسطيني وقيادته للدافع عن الحق الفلسطيني  في القدس ومسجدها الأقصى المبارك، ومواجهة  كل من يحاول المساس بالحقوق الفلسطينية فيها.




أخبار ذات صلة

الهندي: نتعهد بالتسليم بنتائج أي انتخابات مُقبلة.. والنقاش في سلاح المقاومة مرفوض تمامًا

الهندي: نتعهد بالتسليم بنتائج أي انتخابات مُقبلة.. والنقاش في سلاح المقاومة مرفوض تمامًا

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

العثور على جثة مواطن مشنوقا داخل منزله بالخليل والشرطة والنيابة تحققان

العثور على جثة مواطن مشنوقا داخل منزله بالخليل والشرطة والنيابة تحققان

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

مسؤول عسكري إسرائيلي: يجب إنهاء حكم حماس وتهديدها باغتيال قادتها

مسؤول عسكري إسرائيلي: يجب إنهاء حكم حماس وتهديدها باغتيال قادتها

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

الديمقراطية: اللاجئ الفلسطيني لن يُقايض حقه في العودة إلى الديار

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

القوى الوطنية والإسلامية تُحذّر من أي مشاركة عربية أو فلسطينية بمؤتمر البحرين

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرة العودة غدًا

صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرة العودة غدًا

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على &#34;الأقصى&#34; والتدخل بشؤون الوصاية

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على "الأقصى" والتدخل بشؤون الوصاية

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة