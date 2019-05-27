الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

رام الله - دنيا الوطنأفرج القضاء اللبناني عن رئيس الاتحاد العمالي السابق بشارة الأسمر بكفالة مالية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على توقيفه في قضية الإساءة للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير.وأخلى قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم الاثنين، سبيل الأسمر بكفالة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية (330 دولارا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال الأسمر: "إن الدخول إلى المجالس الخاصة وتسجيل الحوارات، وتضخيم القضية، يطرح علامات استفهام"، معتبرا أن توقيفه كان يهدف إلى إنهاء دوره في الاتحاد العمالي العام.وأشار إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد، ولن يقبل بأي مقايضة، مؤكدا أن الاتحاد العمالي العام أكبر من أن توضع اليد عليه.وختم بالقول: "إذا كانت هناك محاسبة، أتمنى محاسبة كل المسؤولين الذين سببوا المآسي للشعب اللبناني".وتم توقيف الأسمر في 18 أيار/مايو الجاري على خلفية انتشار مقطع فيديو تضمن عبارات مسيئة للبطريرك صفير، بعد أيام قليلة على رحيله.