شعث: الصين لن تُشارك في مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الصيني لدى دولة فلسطين: إن جمهورية الصين الشعبية، لن تشارك في مؤتمر البحرين المزمع عقده منتصف الشهر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، للسفير الصيني قواه وي.وأضاف السفير، أن مقاطعة مؤتمر المنامة، تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي، بعدم المشاركة في المؤتمر، مؤكداً موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.بدوره، أكد شعث، أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين، مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني، ولن يشارك فيها، معتبراً إياها جزءاً من (صفقة القرن) الأميركية، التي تريد البدء بالجانب الاقتصادي قبل السياسي؛ لتقديم رشوة مالية للجانب الفلسطيني.ووضع شعث السفير الصيني في صورة الأوضاع السياسية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من انتهاكات إسرائيلية جسيمة، مخالفة للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، مثمناً عالياً دور الصين، وجميع الأصدقاء في العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا في نضاله الدائم لنيل حقوقه المشروعة.