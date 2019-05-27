اللجنة القطرية تُوقع اتفاقية لدعم الطلبة المقدسيين في جامعة النجاح الوطنية

رام الله - دنيا الوطنزار الأمين العام للجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، اليوم، جامعة النجاح الوطنية، وذلك بهدف توقيع اتفاقية تعاون وشراكة لدعم الطلبة المقدسيين الملتحقين بالجامعة.حيث كان في استقباله الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والاستاذ رشيد الكخن، المدير المالي للجامعة، ودائرة العلاقات العامة في الجامعة.ورحب أ. د النتشة، باللواء مطلعاً إياه على تاريخ الجامعة وبرامجها الأكاديمية وأفرعها ومراكزها العلمية ومستشفى النجاح الوطني الجامعي، مثمناً الجهود التي يبذلها اللواء النتشة لدعم القدس، وخاصة في المجالات التعليمية والصحية، وشكره على دعمه للطلبة المحتاجين في الجامعة من خلال اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، والتي تهدف لتخفيف العبء عن الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الفلسطينية.بدوره، شكر اللواء النتشة، جامعة النجاح الوطنية، على دورها الوطني في توفير التعليم العالي لأبناء الشعب الفلسطيني.وجرى خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بموجبها يقدم اللواء النتشة من خلال اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، مساعدة العديد من الحالات المحتاجة من الطلبة في الجامعة من أبناء مدينة القدس.