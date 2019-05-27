جدد رفض حركته دولة بغزة.. الهندي: (صفقة القرن) لم تُعرض على الوفد بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن خطة السلام الأمريكية، والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، لم تُطرح على وفد حركته، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.واستبعد الهندي، في حوار له مع وكالة (الأناضول)، وجود أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة، وأجزاء من منطقة سيناء المصرية، مشدداً على أن (صفقة القرن) تستهدف بشكل رئيسي، ابتلاع الضفة الغربية.وجدد الهندي، التأكيد على رفض حركته، إقامة دولة بغزة، أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة.وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق خطة للسلام (صفقة القرن)، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية السياسية، منذ أن أعلن ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.