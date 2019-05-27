العثور على جثة مواطن مشنوقا داخل منزله بالخليل والشرطة والنيابة تحققان

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم العثور اليوم الاثنين، على جثة مواطن (30 عاما) مشنوقا داخل منزله في حارة أبو اسنينة بمدينة الخليل.وأكد ارزيقات، أن الشرطة والنيابة، باشرتا بظروف وفاة الشاب، لافتا إلى أنه تقرر التحفظ على الجثمان.