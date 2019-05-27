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اليوم.. نتنياهو يستعد لطرح قانون لحل الكنيست.. وليبرمان سيؤيد الاقتراح

اليوم.. نتنياهو يستعد لطرح قانون لحل الكنيست.. وليبرمان سيؤيد الاقتراح
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن التحالف اليميني، يدفع الأزمة السياسية حول تشكيل الحكومة إلى أقصى الحدود، عبر الذهاب لخيارات صعبة.

وقالت الصحيفة: إنه في ضوء فشل نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، رغم حصوله على تمديد لاستكمال المهمة، ينوي الليكود تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والتصويت عليه في القراءتين التمهيدية والأولى، اليوم الاثنين، على الرغم من أن بنيامين نتنياهو أمامه ثلاثة أيام لاستكمال مفاوضات الائتلاف، حيث إنه في حال فشل بذلك، يتوقع استكمال التصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يصوت أعضاء حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى جانب القانون.

ويهدد الليكود، بطرح مشروع القانون للتصويت، إذا لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات بين حزب ليبرمان والأحزاب الدينية (الحريديم).

وحسب الصحيفة، يهدف طرح مشروع القانون لممارسة الضغط على الطرفين، وفي الوقت نفسه لمنع احتمال قيام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتكليف عضو كنيست آخر، غير نتنياهو، بتشكيل الحكومة، إذا فشلت المفاوضات التي يجريها الليكود.

ويتيح القانون الأساسي للكنيست حل نفسه، وتوفير المشاورات التي يتوقع أن يجريها رئيس الدولة ثانية مع الأحزاب، إذا فشل نتنياهو في المهمة.

وقال عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود)، الذي صاغ مشروع قانون حل الكنيست، وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس): "سنمرر القانون في القراءتين التمهيدية والأولية، ونعده للقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، وهو آخر تاريخ مُنح لنا لتشكيل الحكومة، على أمل أن ينتعش ليبرمان.. نحن لا ننوي السماح لعضو آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة باستثناء بنيامين نتنياهو".

وأوضح حزب (إسرائيل بيتنا)، أمس الأول، أن ليبرمان لن يدعم أي حل وسط، بل يصر على الموافقة على مشروع قانون التجنيد في نسخته الحالية فقط، وحمل المقربون من ليبرمان المسؤولية عن الأزمة إلى الحاخام ماغور، وأعربوا عن أملهم في أن يقبل خطة ليبرمان، ويحبط بذلك إجراء الانتخابات مجددًا.

وقاطع ليبرمان، مساء أمس، الاجتماع الذي عقده نتنياهو في محاولة لمنع إجراء انتخابات جديدة، وقال حزبه إن "الدعوات الليلة لعقد اجتماعات شخصية مع رئيس الوزراء، وكذلك بيان مجلس كبار حاخامات التوراة، قبل عشر دقائق من النشرات الإخبارية الرئيسية هذا المساء، هما وجهان لخطوة واحدة تهدف إلى الضغط على عضو الكنيست ليبرمان "الهدف من هذه الخطوة هو إلقاء اللوم على عضو الكنيست ليبرمان".

وأشار الحزب إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو حياكة تهمة لليبرمان وحزب (إسرائيل بيتنا) كمتهمين بإعادة إجراء الانتخابات، موضحًا أن الحقيقة هي أن كل الذنب في تكرار الانتخابات يقع على الليكود وزعيمه، بعد محاولة فاشلة لتشكيل حكومة في ظل الظروف المثلى، كنا نتوقع من رئيس الوزراء ممارسة الضغط على الأحزاب الدينية والحاخامات، الذين يقفون وراءها".

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