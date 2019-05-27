البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن من أخطر الأمور التي صدرت عن فريق (صفقة القرن) على أعتاب الدعوة لورشة البحرين، المطالبة بتصفة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونقل خدماتها لما سموها الدول المضيفة.وأكد، أن التصريحات الغاضبة ضد (أونروا) تعبرعن إحساس بالفشل، بعد أن صمدت وكالة الغوث لقطع المساهمة الأميركية والتي تصل إلى ثلث ميزانية الوكالة.وأشار البرغوثي الى أن الهجوم على وكالة الغوث، يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها في فلسطين.إذ يعرف الفريق الأميركي، أن وكالة الغوث أُنشئت بقرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إنشاءها واستمرارها مرتبط بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 والذي نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في عام 1948 إلى ديارهم التي هجروا منها، وهو يظن أن تصفية وكالة الغوث، سيعني تصفية قضية اللاجئين.وبالتالي: فإن الحفاظ على وكالة الغوث، صار مرتبطاً بالحفاظ على حق العودة الذي لم، ولن، يتنازل عنه الفلسطينيون.