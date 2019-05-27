إيران تُخطط لبناء قاعدة عسكرية على الساحل السوري

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة روسية: "إن هناك دلائل تشير إلى أن إيران، تخطط لبناء قاعدة عسكرية على الساحل السوري".وأوضح المصدر ذاته لقناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن القاعدة التي تخطط إيران لبنائها بالقرب من قاعدة بحرية روسية في طرطوس.وأشار المصدر إلى أن إنشاء مثل هذه القاعدة، قد يزعزع استقرار المنطقة.