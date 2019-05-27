(يديعوت): أفيغدور ليبرمان لاعب قِمَار

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدو ليبرمان، كان لاعباً للقمار، ويعرف جيدًا كيف يتسبب في توتير الآخرين وتسلية نفسه".وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبها (ناحوم برنياع): "إن ذلك يأتي في ظل جهود كبيرة، يخوضها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معه، ليتمكن من تشكيل حكومته الخامسة".وأضافت: "بذكاء شديد، نجح ليبرمان في أن يصل إلى مفترق يبدو في هذه اللحظة، مثل الكسب المتبادل".وتابعت: "الأصوليون إذا ما تراجعوا أمام إملائه في موضوع قانون التجنيد، سيبدو كمن انتصر على الحاخام من غور، حيث خضع نتنياهو لكل إملاءات الأدمور، أما ليبرمان، فأنزل كليهما على ركبتيهما".