صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرة العودة غدًا

رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد الكرد رئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، غدا الثلاثاء، عبر فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.ودعا الكرد، الجرحى المعتمدين، الذهاب صباح الغد الثلاثاء، لاستلام هذه المساعدة المالية التي تعمل على مساعدتهم في معالجة جروحهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وشدد على أنه يعمل يوميا قدر المستطاع على محاولة توفير كل ما يلزم الجرحى من مساعدات مالية ومساعدات عينية، داعيا الجميع إلى توفير كافة مقومات الصمود لاستمرار هذه المساعدات.يذكر أن عدد الجرحى الذين سيتم الصرف لهم 3500 جريح، وستكون المبالغ ما بين 300 إلى 600 شيكل.