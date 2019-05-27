شؤون فلسطينية

صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرة العودة غدًا

صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرة العودة غدًا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أحمد الكرد رئيس اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن صرف مساعدات مالية لجرحى وشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار، غدا الثلاثاء، عبر فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

ودعا الكرد، الجرحى المعتمدين، الذهاب صباح الغد الثلاثاء، لاستلام هذه المساعدة المالية التي تعمل على مساعدتهم في معالجة جروحهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وشدد على أنه يعمل يوميا قدر المستطاع على محاولة توفير كل ما يلزم الجرحى من مساعدات مالية ومساعدات عينية، داعيا الجميع إلى توفير كافة مقومات الصمود لاستمرار هذه المساعدات.

يذكر أن عدد الجرحى الذين سيتم الصرف لهم 3500 جريح، وستكون المبالغ ما بين 300 إلى 600 شيكل.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

مسؤول عسكري إسرائيلي: يجب إنهاء حكم حماس وتهديدها باغتيال قادتها

مسؤول عسكري إسرائيلي: يجب إنهاء حكم حماس وتهديدها باغتيال قادتها

اشتية: 60% من الراتب لهذا الشهر بنفس المعيار لموظفي الضفة وغزة

اشتية: 60% من الراتب لهذا الشهر بنفس المعيار لموظفي الضفة وغزة

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على &#34;الأقصى&#34; والتدخل بشؤون الوصاية

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على "الأقصى" والتدخل بشؤون الوصاية

عزام الأحمد: سنعقد مؤتمراً موازياً لورشة البحرين وبذات التوقيت

عزام الأحمد: سنعقد مؤتمراً موازياً لورشة البحرين وبذات التوقيت

الصالحي يدعو الدول العربية لاحترام الإجماع الفلسطيني برفض (صفقة القرن) والمؤتمر المشبوه

الصالحي يدعو الدول العربية لاحترام الإجماع الفلسطيني برفض (صفقة القرن) والمؤتمر المشبوه

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الحكومة تَنفي تعمق الأزمة الاقتصادية للسلطة في الأشهر المقبلة &#34;إشاعات إسرائيلية&#34;

الحكومة تَنفي تعمق الأزمة الاقتصادية للسلطة في الأشهر المقبلة "إشاعات إسرائيلية"

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

البرغوثي: الدعوة لتصفية (أونروا) هدفها تصفية حق العودة

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على &#34;الأقصى&#34; والتدخل بشؤون الوصاية

محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على "الأقصى" والتدخل بشؤون الوصاية

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الخارجية: الدعم الأمريكي والتخاذل الدولي مظلة لتعميق الاستيطان

الخارجية ترحب بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارتهم الى القدس

الخارجية ترحب بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارتهم الى القدس

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى بإجراءات التنكيل خلال رمضان

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى بإجراءات التنكيل خلال رمضان

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الاثنين

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الاثنين

منوعات

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

عربي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

&#34;اتحاد الصحفيين العرب&#34; يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين

"اتحاد الصحفيين العرب" يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين