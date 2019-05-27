ما موقف المُعارضة الإسرائيلية من حل الكنيست؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن المعارضة، تعتقد أن تصريحات رئيس الوزراء، بأنه يعتزم حل الكنيست، إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة، تهدف إلى الضغط على أفيغدور ليبرمان والأحزاب الدينية، كي يظهروا مرونة، ويوقعوا اتفاقات الائتلاف.وقال أعضاء في أحزاب (أزرق- أبيض)، و(العمل) و(ميرتس)، أمس الأحد: إنه إذا تم طرح مثل هذا الاقتراح، فإنهم يفضلون إعطاء فرصة؛ لتشكيل حكومة بديلة على حل الكنيست.ورغم أن الكتل المرشحة لدخول الائتلاف، أعلنت تعاونها من أجل حل الكنيست، إلا أن مصادر في المعارضة، قدرت أن أعضاء كنيست في هذه الكتل، لن يسارعوا لدعم مثل هذا القانون في لحظة الحقيقة.وقال أعضاء في حزب (أزرق أبيض): "هناك عدد كاف من أعضاء الكنيست في الائتلاف، الذين يمكن أن يتعرضوا للأذى إذا جرت الانتخابات، وفي لحظة الحقيقة، سيفعلون كل ما في وسعهم لإحباط مثل هذه الخطوة، حتى لو أننا لا نسمعهم في الوقت الراهن، نحن لن ندعم قانون حل الكنيست في هذه المرحلة. هناك بعض الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها لإنشاء حكومة بديلة قبل الذهاب إلى الانتخابات."ويعتقدون في حزب (أزرق أبيض)، أن غانتس، سيجد صعوبة في تشكيل الحكومة إذا كلفه الرئيس بالمهمة، لكنهم لا يستبعدون سيناريو يدعو فيه إلى تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، وبدون نتنياهو.ووفقًا لأعضاء الحزب، "فهناك أيضًا احتمال أن يكلف الرئيس مرشحًا آخر في الليكود لتشكيل الحكومة، ومن ثم سيكون بإمكان (أزرق أبيض) الانضمام إلى الائتلاف وحكومة وحدة".وقدر حزب (العمل) أمس، أنه لن يسارع لدعم حل الكنيست. وقال مسؤول كبير في حزب العمل "نحن نميل إلى معارضة حل الكنيست في المرحلة الأولى لمنح مرشح آخر فرصة لتشكيل الحكومة قبل الذهاب إلى الانتخابات. وإذا تم طرح القانون، رغم معارضتنا، من المحتمل أن ندعمه في القراءتين الثانية والثالثة".كما يفضل حزب (ميرتس) دعم تشكيل حكومة مختلفة على أساس الكنيست الحالي، بدلاً من التصويت لإجراء الانتخابات.ووفقًا لمسؤول كبير في الحزب، "إذا كان الخيار هو حكومة وحدة أو حكومة يمينية أخرى، فسنفضل الانتخابات"، ويعتقد (ميرتس) أنه يمكن تشكيل حكومة على أساس أحزاب يسار الوسط، والقوائم العربية، إلى جانب حزب واحد على الأقل من المتدينين.