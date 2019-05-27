دولي

هل تعود إيليت شاكيد إلى حزب الليكود؟

هل تعود إيليت شاكيد إلى حزب الليكود؟
رام الله - دنيا الوطن
نفت إيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، عن حزب (اليمين الجديد) الأنباء التي تفيد بأنها ستخوض الانتخابات الجديدة إن جرت خلال بضعة أشهر، بالشراكة مع حزب ليبرمان (إسرائيل بيتنا).

وقالت شاكيد وفق موقع (نيوز 1) الإسرائيلي: "الأخبار التي نشرت أمس، حول الموضوع غير صحيحة، واليوم هناك حديث عن عودة محتملة إلى الليكود".

وكانت شاكيد، خرجت من حزب الليكود عام 2012 وأعلنت انضمامها لحزب (البيت اليهودي) بقيادة نفتالي بينت، قبل الانفصال عنه، وتشكيل حزب اليمين الجديد، قبل إجراء الانتخابات الأخيرة، والذي لم يفز بالانتخابات، ولم يتجاوز نسبة الحسم".

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