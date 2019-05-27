اشتية: 60% من الراتب لهذا الشهر بنفس المعيار لموظفي الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل جلسةالحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين: "هذا الشهر ورغم الازمة المالية فإن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس، ستصرف كامل رواتب الأسرى والشهداء، و60% من الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس النسبة، كما ستصرف كامل الراتب المستحق للشريحة التي تتقاضى 2000 شيكل فما دون لجميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبنفس المعيار، والعلاوات المتغيرة ستُصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والتي تزول بزوال السبب التي تصرف من أجله في الضفة الغربية والقطاع".وأضاف رئيس الوزراء: "ما زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا، وما زلنا نرفض استلام الأموال منقوصة، موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناءنا في السجون بالإرهابيين او بأننا نمول الإرهاب، وعليه سنقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية".وأوضح اشتية: "نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والتفاف فصائل منظمة التحرير جميعها حوله، وبيان اللجنة التنفيذية وموقف رجال الأعمال ومفاصل القطاع الخاص في الوطن والشتات. هذا الموقف الرافض لمؤتمرالمنامة، الذي هو أحد حلقات صفقة القرن. ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته والمؤسسات الدولية العاملة لمساندته".وتابع رئيس الوزراء: "سوف يشارك الرئيس محمود عباس في القمة العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية، وسوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة، ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع أيضا".واختتم اشتية: "احيي الموظفين الصامدين على موقفهم الوطني وتحملهم هذا الوضع المالي الصعب".