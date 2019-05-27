محافظ القدس: الاحتلال يحاول فرض سياسة جديدة على "الأقصى" والتدخل بشؤون الوصاية

وأكد غيث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، على تواطؤ جيش الاحتلال وشرطته في دعم اقتحامات المستوطنين الاستفزازية للأقصى، وخاصة في أيام الشهر الفضيل، داعياً إلى ضرورة شد الرحال إلى الأقصى؛ لأن الأعداد الكبيرة التي تتواجد بالأقصى، تُربك مخططات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ القدس، عدنان غيث: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحاول فرض سياسة جديدة على المسجد الأقصى المبارك، والتدخل في شؤون الوصاية عليه، عبر الاعتداءات على المرابطين والمعتكفين فيه.