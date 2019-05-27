عزام الأحمد: سنعقد مؤتمراً موازياً لورشة البحرين وبذات التوقيت



وقال الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إن عقد المؤتمر الموازي لا يمنع الاستمرار بالاتصال مع الأشقاء العرب؛ لمنع عقد المؤتمر المنوي عقده في البحرين.



وأضاف الأحمد، أن الرئيس محمود عباس، وخلال مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المقررتين نهاية الشهر الجاري، سيطرح خلال كلمته الواضحة والشاملة، الموقف الفلسطيني الشامل والموحد، من قبل الفصائل كافة، والقوى السياسية دون استثناء، وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، برفض المشاركة في المؤتمر المقرر في البحرين، معرباً عن أمله أن يتسع هذا الموقف الفلسطيني الشامل؛ لإنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن.

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، عن توجه للقيادة؛ لعقد مؤتمر موازٍٍ للمؤتمر الذي دعت الولايات المتحدة لعقده في البحرين، بذات التوقيت أو ربما قبل ذلك، بناء على قرار لتنفيذية المنظمة، خلال اجتماعها أمس، مؤكداً أن الاتصالات بدأت تحضيراً لانعقاده، وستتم دعوة القوى والأحزاب العربية.