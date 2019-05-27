الصالحي يدعو الدول العربية لاحترام الإجماع الفلسطيني برفض (صفقة القرن) والمؤتمر المشبوه
رام الله - دنيا الوطن
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، الموقف الرافض لحزب (الشعب) للمؤتمر المقترح من قبل الولايات المتحدة الأميركية، الذي يعقد في البحرين نهاية الشهر الجاري، داعيا جميع دول العالم لعدم المشاركة، واحترام
الإجماع الفلسطيني، برفض (صفقة القرن) والمؤتمر المشبوه.
جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، الموقف الرافض لحزب (الشعب) للمؤتمر المقترح من قبل الولايات المتحدة الأميركية، الذي يعقد في البحرين نهاية الشهر الجاري، داعيا جميع دول العالم لعدم المشاركة، واحترام
الإجماع الفلسطيني، برفض (صفقة القرن) والمؤتمر المشبوه.
ودعا الصالحي، دول العالم بما فيها الدول العربية، لعدم المشاركة في هذا المؤتمر، باعتبار أن المؤتمر، سيبحث الشأن الفلسطيني الذي رفض أصحابه المشاركة.
وقال الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه لا يوجد شيء اسمه ازدهار وتطور مقابل السلام، بل المقصود هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي كقوة اقتصادية وأمنية وسياسية في المنطقة، وإدخالها في إطار من التحالفات على مستوى إقليمي ودولي، والتركيز على الملف الإيراني باعتبارها القضية المركزية، وإسدال الستار عن القضية الفلسطينية، وعن مطالب إنهاء الاحتلال من الأرض الفلسطينية.
وقال الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إنه لا يوجد شيء اسمه ازدهار وتطور مقابل السلام، بل المقصود هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي كقوة اقتصادية وأمنية وسياسية في المنطقة، وإدخالها في إطار من التحالفات على مستوى إقليمي ودولي، والتركيز على الملف الإيراني باعتبارها القضية المركزية، وإسدال الستار عن القضية الفلسطينية، وعن مطالب إنهاء الاحتلال من الأرض الفلسطينية.
وأضاف الصالحي: إن الإدارة الأميركية، هي المُنفّذ للمشروع (الصهيوني)، والتي تتحرك وتظهر هي في الواجهة، ومن خلفها إسرائيل تُمارس ما تمارسه من انتهاكات وإجراءات على الأرض.
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