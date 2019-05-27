الحكومة تَنفي تعمق الأزمة الاقتصادية للسلطة في الأشهر المقبلة "إشاعات إسرائيلية"

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن الحكومة، سوف تواصل التزامها بدفع ما تستطيع تأمينه من رواتب الموظفين، نافياً الإشاعات الإسرائيلية، حول تعمق الأزمة الاقتصادية في الأشهر المُقبلة.وأكد ملحم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن الضغوط والابتزاز الأمريكي الإسرائيلي على قيادتنا وشعبنا، لن تنجح في تمرير المشاريع، التي تنتقص من حقوقنا المشروعةويذكر، أن الحكومة، أعلنت أنها سوف تصرف، ما نسبته 60% من رواتب الموظفين وبدل المواصلات يوم الأحد المقبل الثاني من حزيران/ يونيو.من جهة ثانية، قال ملحم: إن الحكومة جددت رفضها القاطع للمؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين، منوهاً إلى أن الدول العربية، لن تسمح بتمرير مخططات تنتقص من الحقوق الفلسطينية.من ناحيته، جدد رئيس الغرفة التجارية في القدس، كمال عبيدات، رفض المشاركة في المؤتمر، الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين، معتبراً المشاركة فيه، خيانة عظمى للوطن فلسطين.وأكد عبيدات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن أي شخصية، تشارك بالمؤتمر، سوف تتعرض لمقاطعة شاملة، مؤكداً بأن هذا المؤتمر ليس اقتصادياً، وإنما هو مؤتمر سياسي لتصفية القضية الفلسطينية.