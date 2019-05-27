شركة أدوية إسرائيلية تدفع 85 مليون دولار لأوكلاهوما بسبب تأجيج "الأفيون"

رام الله - دنيا الوطنشركة "تيفع" للصناعات الدوائية، متهمة بالمبالغة في رفع أسعار الأدوية الجنيسة، تصل أحياناً إلى 1000٪قال وزير العدل في ولاية أوكلاهوما: إن شركة الأدوية الإسرائيلية العملاقة "تيفع" المتخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة، وافقت يوم الأحد على دفع 85 مليون دولار إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، لتسوية دعوى قضائية تتهمها بتأجيج وباء الأفيون في الولاية، وفق (i24).ويأتي هذا الإعلان، بعد أن توصل بوردو فارما، صانع المسكنات الأفيونية "أوكسي كونتين"- وهو المحرك الرئيسي للأزمة التي نتج عنها عشرات الآلاف من الوفيات في الولايات المتحدة- إلى تسوية بقيمة 270 مليون دولار مع الدولة في اذار/ مارس 2019.وقال المدعي العام مايك هانتر في بيان: إن الشركة تتحمل المسؤولية في قضية الجرعة الزائدة من المواد الأفيونية والإدمان التي لا تزال تودي بحياة الآلاف من المواطنين كل عام".وقال هانتر: إن الأموال المحصلة، "ستستخدمها ولاية وكلاهوما التي تقع في جنوب وسط الولايات المتحدة، لمحاربة أزمة المواد الأفيونية"، مضيفاً: " وسوف تعلن الولاية عن كيفية إنفاق هذه الأموال في المستقبل القريب".وفي وقت سابق من هذا العام، وجدت شركة تيفع نفسها في قلب فضيحة تثبيت الأسعار، والتي تتهمها بالمبالغة في زيادة أسعار الأدوية بشكل مصطنع، أحيانًاً تصل إلى 1000٪.ويقدر أن هذا "الاحتيال" قد كلف دافعي الضرائب عدة مليارات من الدولارات، تحت قيادة المدعي العام في ولاية كونيتيكت، فيما تقوم أكثر من 40 ولاية الآن باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة (تيفع) وشركات الأدوية الأخرى المتورطة في الفضيحة، والتي طالت أكثر من 100 عقار.