شؤون فلسطينية

مؤتمر البحرين الاقتصادي: أمريكا ستُوصي باستبدال أونروا بجهات فلسطينية وعربية

مؤتمر البحرين الاقتصادي: أمريكا ستُوصي باستبدال أونروا بجهات فلسطينية وعربية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): ان لديها معلومات جديدة حول (مؤتمر المنامة) وعملية السلام، التي تعد لها إدارة الرئيس ترامب. 

فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله: إن الورشة المخطط لها الشهر المقبل في عاصمة البحرين، ستتمحور على الأرجح حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، ولكن سيكون لها جوانب سياسية أيضًا. 

وعلى غرار التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي المبعوث الخاص جيسون غرينبلات، "يهدف المؤتمر في البحرين لإظهار كيف يمكن للفلسطينيين رؤية الأمور إذا تم تنفيذ الخطة".

وحسب ما أوردت الصحيفة، فإن المحور الرئيسي، الذي تدور حوله الخطوات المتوقع عرضها في المؤتمر هو، وفقًا للمصدر، "كسر دائرة إدامة الصراع، واستبدال المساعدات بالتنمية، والاعتماد على الاستدامة، وبدلا من مواصلة الاعتماد على المساعدات، فإن الفكرة هي إعطاء الفلسطينيين أدوات؛ لكي يكونوا مستقلين". 

وتنوي الإدارة اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، بحيث يكون هناك تغيير في حالة الفقر، واعتماد الكثير منهم على المساعدات، وسيقف السكان والسلطة نفسها على أرجل مستقلة.

على المستوى العملي، ستقترح إدارة ترامب إعادة ترميم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وبناءها كمدن دائمة وبلدات ثابتة للفلسطينيين؛ الاستعاضة عن أنظمة (أونروا) في مجال التعليم وتوزيع الأغذية ببرامج للاستدامة والتطوير، ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها السلطة الفلسطينية نفسها.

ووفقًا لما قاله غرينبلات، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أحد العناصر الرئيسية، سيكون إنهاء عمل (أونروا)، التي تعتبرها الإدارة الامريكية سبباً رئيسياً لإدامة الصراع، ويصل الأمر حد مطالبة الإدارة لإسرائيل، بسحب موافقتها بعد حرب الأيام الستة على رسالة كومي- ميشيل مور، التي تسمح لـ (أونروا) بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقًا لما قاله غرينبلات، الأسبوع الماضي، "يجب نقل الخدمات التي تقدمها أونروا إلى دول أخرى أو إلى منظمات أخرى، أونروا غير قادرة على الوفاء بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض معقباً على ذلك: "إن خطتنا الاقتصادية تجسد رؤية طموحة، ولكن قابلة للتحقيق، وهي تقدم طريقة بديلة مع إمكانية فتح بوابة لمستقبل مزدهر للفلسطينيين، إذا كانوا يريدون المضي بهذا الطريق".

وتابع: "تكمن في هذه الرؤية القدرة على تغيير حياة الفلسطينيين بشكل جذري، وقيادتهم نحو مستقبل أفضل، هذه خريطة طريق مثيرة تشمل مجموعة كاملة من المشاريع الحقيقية، وكذلك لديها القدرة على فك الرسن والانطلاق نحو نمو مستدام من خلال القطاع الخاص، لكننا نفهم أنه فقط من خلال السلام، وتسوية مسائل الوضع النهائي، يمكن الوصول إلى هذا المستوى من النمو".

وقال المصدر: إن "الورشة هي فرصة مهمة للجمع بين جهات حكومية وتجارية وتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات لزيادة الدعم والاستثمارات في المشروعات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام، لقد قمنا بصياغة ما نؤمن بأنه الحل الأكثر واقعية، والضروري للجانبين، والذي يضمن الأمن والاحترام والفرص غير المسبوقة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضافت "خطتنا، عندما يتم الكشف عنها، ستتطلب حلولاً وسطاً وتنفيذاً دقيقاً، لكن لديها القدرة على التقريب بين الشعبين وإتاحة الفرص لهم للعيش حياة أفضل"، ونعتقد أن الخطة تشكل فرصة لتغيير التاريخ، وتحويل المنطقة إلى مكان يحترم فيه الناس بعضهم بعضًا، ويعيشون معاً في سلام ورخاء".

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