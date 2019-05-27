دولي

فيديو: (ترامب) يفتح الباب أمام (حوار) مع طهران خلال زيارته لليابان

فيديو: (ترامب) يفتح الباب أمام (حوار) مع طهران خلال زيارته لليابان
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يعتزم زيارة طهران، أن الولايات المتحدة، ترغب في الحوار مع طهران، إذا رغبت فيه هذه الأخيرة، مضيفاً: "لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث". 

وكان ترامب قد أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين، كما صرح بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ذكي، ويدرك ضرورة التخلي عن الأسلحة النووية؛ لتطوير بلاده، بحسب (فرانس 24).

وتحدث ترامب عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يدرس حسب وسائل إعلام، إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب: "أعتقد فعلاً أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون فيه أيضاً" مضيفاً "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف أمراً مؤكداً، هو أن آبي، الذي يفكر في زيارة إيران "على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين".

وكان ترامب، قد أعلن الجمعة، أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة توتر متزايد الحدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة وإيران، تصعيداً منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.

وصرح رئيس الوزراء الياباني على هامش اللقاء "نريد أن نفعل ما بوسعنا من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"

كما صرح ترامب الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رجل "ذكي جداً" ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية، بهدف التمكن من تطوير بلده.

وصرّح ترامب بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، أن كيم "يعرف أنه بالنووي وحده، يمكن أن تحصل أشياء سيئة، إنه رجل ذكي جداً، يدرك ذلك جيداً"، مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها "إمكانات اقتصادية هائلة".

 

أخبار ذات صلة

شركة أدوية إسرائيلية تدفع 85 مليون دولار لأوكلاهوما بسبب تأجيج &#34;الأفيون&#34;

شركة أدوية إسرائيلية تدفع 85 مليون دولار لأوكلاهوما بسبب تأجيج "الأفيون"

اليمين المتطرف يقلب طاولة الانتخابات في أوروبا

اليمين المتطرف يقلب طاولة الانتخابات في أوروبا

قتلى وجرحى في إعصار بولاية أوكلاهوما الأميركية

قتلى وجرحى في إعصار بولاية أوكلاهوما الأميركية

تركيا تفتتح جزيرة &#34;الحرية والديمقراطية&#34; نهاية 2019

تركيا تفتتح جزيرة "الحرية والديمقراطية" نهاية 2019

ظريف: طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي

ظريف: طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي

أردوغان: المسلسلات التركية وصلت لـ 500 مليون مشاهد في 156 دولة

أردوغان: المسلسلات التركية وصلت لـ 500 مليون مشاهد في 156 دولة

زعيمة اليمين المتطرف تعلن فوزها بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا

زعيمة اليمين المتطرف تعلن فوزها بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا

إيران ترفض المفاوضات مع أمريكا وتوجه دعوةً لدول الخليج

إيران ترفض المفاوضات مع أمريكا وتوجه دعوةً لدول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الخارجية ترحب بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارتهم الى القدس

الخارجية ترحب بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل سفارتهم الى القدس

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى بإجراءات التنكيل خلال رمضان

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى بإجراءات التنكيل خلال رمضان

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويزعم العثور على اسلحة

الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الإثنين

حالة الطرق في غزة صباح اليوم الإثنين

الاحتلال يهدم غرفة زراعية جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم غرفة زراعية جنوب بيت لحم

في مهمة نوعية.. ضبط مشتلاً للمخدرات خلف الجدار في قلقيلية

في مهمة نوعية.. ضبط مشتلاً للمخدرات خلف الجدار في قلقيلية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في&#34;شيخ الحارة&#34;:&#34;بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة&#34;

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في"شيخ الحارة":"بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة"

عربي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

&#34;اتحاد الصحفيين العرب&#34; يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين

"اتحاد الصحفيين العرب" يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين