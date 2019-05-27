فيديو: (ترامب) يفتح الباب أمام (حوار) مع طهران خلال زيارته لليابان

وكان ترامب قد أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين، كما صرح بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ذكي، ويدرك ضرورة التخلي عن الأسلحة النووية؛ لتطوير بلاده، بحسب (فرانس 24).وتحدث ترامب عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يدرس حسب وسائل إعلام، إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.وقال ترامب: "أعتقد فعلاً أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون فيه أيضاً" مضيفاً "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف أمراً مؤكداً، هو أن آبي، الذي يفكر في زيارة إيران "على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين".وكان ترامب، قد أعلن الجمعة، أنه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة توتر متزايد الحدة بين الولايات المتحدة وإيران.وجاء الإعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة وإيران، تصعيداً منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.وصرح رئيس الوزراء الياباني على هامش اللقاء "نريد أن نفعل ما بوسعنا من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط"كما صرح ترامب الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رجل "ذكي جداً" ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية، بهدف التمكن من تطوير بلده.وصرّح ترامب بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو، أن كيم "يعرف أنه بالنووي وحده، يمكن أن تحصل أشياء سيئة، إنه رجل ذكي جداً، يدرك ذلك جيداً"، مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها "إمكانات اقتصادية هائلة".