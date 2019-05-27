الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويزعم العثور على اسلحة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوّات الاحتلال 8 مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عثمان مصطفى الجعبري وسعيد النتشة من مدينة الخليل، والأسير المُحرَر عدي الشرباتي من منزله في ضاحية سنجر داخل مدينة دورا جنوب غرب الخليل، كما داهمت منزل الأسير المُحرَر لؤي سامي الطميزي في بلدة إذنا غرب الخليل.وفي محافظة جنين اعتقل جنود الاحتلال الشاب حميدة جميل طحاينة، وسجلت عدة إصابات بالاختناق، جرّاء قنابل الغاز في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عمرو الفار واحمد صافي عطا من دير ابو مشعل في القضاء، وهيثم مازن الفقيه من قطنة شمال غرب القدس.كما تم اعتقال الشاب أحمد حسن العناتي من مخيم الجلزون خلال تواجده في المسجد الأقصى.وزعم جيش الاحتلال العثور على سلاح " كارلو" محلي الصنع في مخيم العروب شمال الخليل.