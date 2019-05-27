شؤون فلسطينية

سرحان يكشف عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة ببرنامج الإعمار

سرحان يكشف عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة ببرنامج الإعمار
رام الله - دنيا الوطن
كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان، في مؤتمر صحفي عن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة، حول موضوع إعادة الإعمار للمنشآت السكنية المهدومة كلياً وجزئياً، بحسب الخطة الوطنية لإعادة الإعمار.

وأكد سرحان، على أن برنامج إعادة أعمار غزة، تمكن من إعادة إعمار 71% من الوحدات السكنية المهدومة، فيما يُوجد ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية من العدوان، وما قبلها لم يتوفر لهم تمويل لإعادة الإعمار حتى الأن، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، كما القطاع الصناعي والزراعي.

وأوضح، أن عدد الوحدات السكينة المهدومة كلياً 11 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية، فيما بلغ إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار جراء العدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار غزة، المعتمد في مؤتمر القاهرة 2014م حوالي 3.9 مليار دولار.

وأشار إلى أن، الاحتلال قام باستخدام القوة المفرطة من خلال استهداف منازل المدنيين والأبراج السكينة، الأمر الذي أدى إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وتضرر مئات الآلاف منها وتدمير المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب البينة التحتية في جميع محافظات القطاع، وقد تمثل ذلك في الاعتداءات المتكررة في (نوفمبر/ 2018) و(مارس ومايو 2019)، التي نتج عنها هدم 207 وحدات سكنية كلياً، وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي.

ونوه سرحان، إلى أنه تم الانتهاء من إدخال بيانات المتضررين، جراء الاعتداءات الأخيرة في المنظومة الإلكترونية، كما تم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات لصرف مساعدات إغاثية 2000$ لذوي الهدم الكلي و1000$ دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى بدل إيجار لدة 6 أشهر لذوي الهدم الكلي (1200$) لكل أسرة، كما تابعت الوزارة أعمال التدعيم العاجل لإزالة الخطر.

وفي ذات السياق، دعا كافة الدول المانحة والمؤسسات للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية، ورفع الحصار، متأملاً بتوفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات، والبدء في عملية إعادة الإعمار، فيما حثهم على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة.

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