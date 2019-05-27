الاحتلال يُبعد شابين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين





رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال مساء أمس إبعاد شابين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة اسبوعين كشرط للإفراج عنهما.ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي خالد زبارقة، أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشابين ابراهيم خليل، ومصعب الدويك من القدس، بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوعين، وبكفالة طرف ثالث.وأضاف، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين من المسجد الأقصى، ووجهت لهما تهمة "التواجد في الأقصى وملاحقة المستوطنين خلال اقتحام الأقصى".وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس أربعة شبان من الأقصى في ساعات الصباح، وحاصرت المصلين المعتكفين وانتشرت في ساحات الأقصى عدة ساعات، لتأمين اقتحامات المستوطنين الى المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة.