حالة الطرق في غزة صباح اليوم الإثنين

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، حالة الطرق لصباح اليوم الإثنين، حركة مرورية إعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر، تنشط الحركة المرورية ساعات الظهيرة والمساء بسبب توجه المواطنين لشراء إحتياجات العيد وإحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث نتج عنها 5 إصابات ،بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.



وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .



وختم: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.





رام الله - دنيا الوطن