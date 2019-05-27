في مهمة نوعية.. ضبط مشتلاً للمخدرات خلف الجدار في قلقيلية

في مهمة نوعية تمكنت خلالها ادارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة قلقيلية وبالتنسيق مع شرطة طولكرم من ضبط مشتلا لزراعة اشتال المخدارت وبداخله 150 شتله من اشتال القنب الهندي المهجن " الهايدرو " تراوحت اطوالها ما بين 180 سم افى 220سم.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المشتل تم تجهيزه بالادوات اللازمه وزراعته في منطقة تقع خلف جدار الفصل القريب من بلدة جيوس شمال قلقيلية.



واضاف ارزيقات بان القوة تمكنت من القبض على شخص يشتبه بقيامه بزراعتها ورعاية المشتل تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.



رام الله - دنيا الوطن