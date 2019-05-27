الشرطة تتلف (107) مركبة غير قانونية في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة اليوم 107 مركبة غير قانونية ضبطت خلال نشاطات ودوريات الشرطة المتواصلة في محافظة قلقيلية .وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمرار لخطة مديرية الشرطة للقضاء على المركبات الغير القانونية وحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم ، فقد جر اليوم عملية إتلاف 101 مركبة و6 دراجات غير قانونية في قلقيلية .وأشارت إلى أن المركبات المتلفة الغير قانونية تم ضبطها خلال الفترة الماضية لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة وغير قانونية .من جهته أكد العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة على أن الشرطة بمختلف إداراتها ومراكزها تعمل جاهدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين من مختلف المخاطر، والتي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها ، والتي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم ، مشيرا إلى العديد من حوادث السير كان سببها مركبات غير قانونية و نتج عنها وفيات و إصابات خطيرة في معظم الأحيان .