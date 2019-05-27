الشرطة تتلف (107) مركبة غير قانونية في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت الشرطة اليوم 107 مركبة غير قانونية ضبطت خلال نشاطات ودوريات الشرطة المتواصلة في محافظة قلقيلية .
وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمرار لخطة مديرية الشرطة للقضاء على المركبات الغير القانونية وحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم ، فقد جر اليوم عملية إتلاف 101 مركبة و6 دراجات غير قانونية في قلقيلية .
وأشارت إلى أن المركبات المتلفة الغير قانونية تم ضبطها خلال الفترة الماضية لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة وغير قانونية .
من جهته أكد العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة على أن الشرطة بمختلف إداراتها ومراكزها تعمل جاهدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين من مختلف المخاطر، والتي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها ، والتي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم ، مشيرا إلى العديد من حوادث السير كان سببها مركبات غير قانونية و نتج عنها وفيات و إصابات خطيرة في معظم الأحيان .
أتلفت الشرطة اليوم 107 مركبة غير قانونية ضبطت خلال نشاطات ودوريات الشرطة المتواصلة في محافظة قلقيلية .
وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأنه واستمرار لخطة مديرية الشرطة للقضاء على المركبات الغير القانونية وحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم ، فقد جر اليوم عملية إتلاف 101 مركبة و6 دراجات غير قانونية في قلقيلية .
وأشارت إلى أن المركبات المتلفة الغير قانونية تم ضبطها خلال الفترة الماضية لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة وغير قانونية .
من جهته أكد العقيد فواز طالب مدير شرطة المحافظة على أن الشرطة بمختلف إداراتها ومراكزها تعمل جاهدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين من مختلف المخاطر، والتي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها ، والتي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم ، مشيرا إلى العديد من حوادث السير كان سببها مركبات غير قانونية و نتج عنها وفيات و إصابات خطيرة في معظم الأحيان .
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