شؤون فلسطينية

بلاطة يجرد الهلال من لقبه ويبلغ نهائي الكأس

بلاطة يجرد الهلال من لقبه ويبلغ نهائي الكأس
رام الله - دنيا الوطن
بلغ مركز بلاطة، الليلة، المباراة النهائية لكأس فلسطين لكرة القدم بتجاوزه فريق هلال القدس بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد أريحا البلدي.

وضرب مركز بلاطة موعدا مع مركز الأمعري في نهائي البطولة، بعد تجاوز الأمعري أمس نادي العيسوية بهدفين لهدف.

وحرم مركز بلاطة هلال القدس الذي توج مؤخرا بلقب الدوري العام في الجولة الأخيرة، من إحراز الثنائية للموسم الثاني على التوالي.

وشهد الشوط الأول أفضلية كبيرة وأداء أفضل من جانب لاعبي بلاطة الذين تسابقوا على إضاعة الفرص العديدة التي لاحت لهم للتسجيل، لكن التسرع وبراعة الحارس خالد عزام حرمهم من التسجيل خلال مجريات الشوط، وكان الأفضل في صفوف الفريق محمود أبو وردة.

أما هلال العاصمة فلم يظهر بالصورة المتوقعة وكان تائها، ولم يدخل أجواء هذا الشوط إلا خلال الدقائق الخمسة الأخيرة وكانت أخطر فرصه تسديدة نجمه عدي الدباغ التي جانبت مرمى الحارس سائد أبو سليم.

وجاء هدف الفوز الوحيد لمركز بلاطة في الدقيقة الـ61 عبر نجمه وهدافه خالد سالم، وحاول بعدها الهلال معادلة النتيجة إلا أن مهاجميه فشلوا في ذلك، ليخرج بلاطة فائزا بهدف أهله للمباراة النهائية للبطولة.

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