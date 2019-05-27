آلاف المواطنين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المواطنين من القدس وخارجها الليلة صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الاقصى المبارك.
وارتفع عدد المصلين المعتكفين في الأقصى، علما أن المقدسيين توافدوا بأعداد كبيرة اليوم إلى المسجد، في أعقاب اعتداءات الاحتلال التي شهدها صباح اليوم، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين.
أدى آلاف المواطنين من القدس وخارجها الليلة صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الاقصى المبارك.
وارتفع عدد المصلين المعتكفين في الأقصى، علما أن المقدسيين توافدوا بأعداد كبيرة اليوم إلى المسجد، في أعقاب اعتداءات الاحتلال التي شهدها صباح اليوم، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين.
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